Депутаты Европарламента приняли резолюцию, которая призывает отменить реализацию проекта "Северный поток-2". Отмечается, что Европарламент считает роль Украины в европейской сети энергообеспечения ключевой и строительство нового газопровода в обход этой страны представляет "угрозу для энергобезопасности".

Однако резолюция не имеет юридической силы, подчеркивают эксперты. И все же нельзя исключать давление, которое оказывают на Европу Соединенные Штаты. Ведь Вашингтон крайне заинтересован в поставках собственного сжиженного природного газа европейским потребителям.

При этом все подается под видом благих намерений, то есть "борьбы за энергобезопасность Европы".

Накануне палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, в которой призывает правительства стран ЕС отказаться от "Северного потока-2". Впрочем, у Европы, которую якобы нужно спасать, другое мнение.

Так, Германия уже неоднократно подчеркивала, что проект носит исключительно экономический характер и он необходим именно для обеспечения той самой безопасности.

Такой же позиции придерживаются и непосредственные участники проекта. Например, председатель правления австрийской OMV (компания является одним из крупнейших партнеров проекта) Райнер Зеле заявил, что "Северный поток-2" отвечает интересам Европы и потребителей.

"Северный поток-2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. 300 километров газопровода уже проложено.

На следующей неделе компания Nord Stream 2, оператор строительства, начнёт укладку газопровода на глубоководной части Балтийского моря.