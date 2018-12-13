Хоккеист "Сент-Луиса" забил "Флориде" рикошетом от судьи

За океаном в матче Национальной хоккейной лиги между "Сент-Луис Блюз" и "Флоридой Пэнтерз" состоялся курьезный случай. Защитник "нот" Роберт Бортуццо вбрасывал шайбу в чужую зону, после чего та попала в бедро арбитру и рикошетом от него с нулевого угла залетела в ворота "Флориды". Голкипер "пантер" Роберто Луонго к такому подвоху оказался не готов.

Хоккеисты "Сент-Луиса" поначалу стали праздновать необычно заброшенную шайбу, но впоследствии арбитры забитый гол отменили, сообщает "Россия 24". Оказалось, что в регламенте НХЛ прописан специальный пункт, согласно которому шайбы, залетающие в ворота после прямых рикошетов от судей не засчитываются.

Отметим, что отмененный гол не помешал "Сент-Луису" одержать победу со счетом 4:3. Добиться победы своему клубу помог российский нападающий Иван Барбашев, один раз поразивший ворота соперника.