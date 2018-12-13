На Гавайях во время учений ВВС США в океан рухнул Hawker Hunter

Во время учений подразделения ВВС Национальной гвардии США в океан близ острова Оаху рухнул истребитель Hawker Hunter. Пилота удалось спасти, его госпитализировали, передает ТАСС.

По данным AP, истребителем управлял гражданский, который по контракту с Нацгвардией принимал участие в учениях Sentry Aloha на Гавайях.

В учениях задействованы около 800 человек и порядка 30 самолетов.