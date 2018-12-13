Тренер "Краснодара" Мусаев: между нами и "Севильей" много общего

Старший тренер футбольного "Краснодара" Мурад Мусаев накануне заключительного матча группового этапа Лиги Европы признался, что считает "Севилью" сильнейшей командой турнира. Несмотря на это он рассчитывает на выход команды в плей-офф после матча с андалусийцами.

"Для нас большой праздник сыграть против "Севильи", поскольку это сильнейшая команда в Лиге Европы, — признается специалист, которого цитирует Спорт24.Ru. – Ожидаю красивого и результативного матча. К тому же, между нашими командами много общего – мы играем в атаку и демонстрируем комбинационный футбол".

"Выход из группы является нашей основной целью. Матч с "Севильей" – последний в 2018 году и с начала сезона до предстоящего поединка мы проделали хорошую работу поэтому нам незачем беречь силы. Мы сделаем все для достижения максимального результата. Если после матча мы выйдем в плей-офф – будем очень рады".

Напомним, что заключительный поединок группы "Краснодар" проведет в гостях. Встреча состоится в четверг, 13 декабря на стадионе "Рамон Санчес Писхуан". Матч начнется в 20:55 по московскому времени.