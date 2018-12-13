В Анкаре поезд сошел с рельсов, много пострадавших

В Анкаре с рельсов сошел скоростной поезд. Он врезался в путепровод.

В результате крушения многие пассажиры пострадали, передает "Россия 24". К месту происшествия прибывают машины скорой помощи.

Российское посольство в Турции выясняет, есть ли среди раненых наши соотечественники.

Причина аварии пока неизвестна. Предположительно, она могла произойти из-за обрушения пешеходного перехода.

Известно, что поезд следовал по маршруту Анкара — Конья.