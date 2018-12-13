Московский зоопарк дарит всем гостям скидку на билет 31 декабря

На сайте правительства Москвы сообщается, что 31 декабря московский зоопарк делает всем гостям новогодний подарок – 40-процентную скидку на билет.

Эту информацию подтверждает и генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

31 декабря 2018 года Московский зоопарк будет работать с 09:00 до 15:00. Пройти на территорию зоопарка можно будет до 14:00.

В праздничные дни, с 1 по 8 января, зоопарк будет открыт ежедневно с 09:00 до 17:00, а кассы — с 09:00 до 16:00.

В первые дни нового года зоопарк предлагает всем гостям окунуться в волшебную атмосферу сказки. С конца декабря все желающие могут посетить интерактивное новогоднее представление, а в первые дни нового года гостей ожидает увлекательный квест.