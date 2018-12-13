При крушении скоростного поезда в Турции погибли 4 человека

В Турции потерпел крушение скоростной поезд, следовавший по маршруту Анкара-Конья. По данным мэрии столицы, он врезался в пригородную электричку. Два вагона перевернулись. Четыре человека погибли, 43 — получили ранения.

Посольство России выясняет, есть ли среди них наши соотечественники, передает телеканал "Россия 24".