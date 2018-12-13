200 – за, 117 – против: Мэй с трудом сохранила пост премьера

Тереза Мэй смогла удержаться на посту британского премьера, но попала под огонь критики в парламенте. Накануне вопрос о недоверии к главе кабинета министров рассматривали ее же однопартийцы-консерваторы.

Противникам Терезы Май не удалось сместить ее с поста лидера правящей консервативной партии. Но хотя ее сторонники радостно аплодировали, когда закончился подсчет голосов, по-настоящему желанной победы увидеть им было не суждено.

Из 317 депутатов-консерваторов Терезу Мэй поддержали 200 человек. Но 117 считают, что ей надо уйти в отставку. Это означает, что теперь у премьер-министра практически нет шансов получить парламентское большинство, необходимое для того, чтобы провести свой закон о Brexit и не только его.

Позиции Терезы Мэй серьезно ослаблены. Ее противники считают, что результаты голосования предсказывают ее скорую отставку.

"Я думаю, что Тереза Мэй должна уйти в отставку, — заявила первый министр Шотландии, лидер шотландской национальной партии Никола Стерджен. – И вообще все правительство должно уйти в отставку, потому что оно навело такой беспорядок с этим Brexit и в принципе перестало нормально работать".

Но Тереза Мэй оценивает ситуацию иначе:

"Это был непростой день, но я рада была получить поддержку от моих коллег во время сегодняшнего голосования. За это я им очень признательна. Большое количество моих коллег проголосовали против меня, и я прислушиваюсь к тому, что они сказали. Теперь мы должны провести Brexit и построить лучшее будущее для нашей страны. Brexit, за который проголосовали британцы, который вернет контроль над нашими деньгами, границами и законами".

Сегодня она будет убеждать в Брюсселе лидеров Евросоюза в том, что им необходимо пойти она очередные уступки Великобритании и гарантировать, что после Brexit Соединенное Королевство ни при каких обстоятельствах не потеряет Северную Ирландию, которая по нынешнему варианту соглашения может остаться в едином таможенном пространстве Европы на неопределенный срок. Лидер оппозиции Джереми Корбин считает, что Тереза Мэй злоупотребляет временем и доверием британских депутатов.

@Премьер-министр и ее правительство уже были уличены в неуважении к парламенту, а ее поведение сегодня подтверждает презрение к нему. Премьер-министр должен нести ответственность за такое ужасное поведение", — заявил депутат парламента Великобритании, лидер Лейбористской партии Джереми Корбин.

Голосование по законопроекту о выходе из Евросоюза было перенесено с 12 на 21 декабря. У Терезы Мэй остается всего лишь неделя на то, чтобы попытаться изменить расстановку сил, которая пока больших надежд ей не дает.