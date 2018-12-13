ЦСКА собирается приобрести японского полузащитника

Московский ЦСКА намерен приобрести во время зимнего трансферного окна полузащитника сборной Японии и голландского "Гронингена" Рицу Доана. Стоимость 20-летнего футболиста составляет два с половиной миллиона евро.

ЦСКА уже интересовался Доаном прошлым летом, однако сделка не состоялась. Японец остался в "Гронингене". Однако армейцы готовы снова обсудить с голландцами трансфер футболиста.

Рицу Доан перешел в "Гронинген" из клуба "Гамба Осака" и первом же сезоне забил 9 мячей. В Голландии молодого японца сравнивают с Арьеном Роббеном. В 12 матчах нынешнего чемпионата Дон отличился три раза. В августе Рицу дебютировал в сборной Японии успел сыграт за нее три встречи, в которых забил один мяч.