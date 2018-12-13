Трагедия в Турции: поезд врезался в маневровый локомотив

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило причину крушения скоростного поезда: он столкнулся с маневровым локомотивом. Ранее сообщалось, что авария могла произойти из-за обрушения пешеходного перехода.

Поезд следовал из Анкары в Конью, передает ТАСС. В результате столкновения несколько вагонов перевернулись, еще два вагона врезались в пешеходный переход. В результате крушения погибли как минимум четыре человека, пострадали более 40 человек. К месту происшествия прибыли машины скорой помощи и спасатели.

Как сообщает "Россия 24", российское посольство в Турции выясняет, есть ли среди раненых наши соотечественники.