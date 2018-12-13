НХЛ. Десятый гол Радулова не спас "Даллас" от проигрыша

Игровой день в регулярном чемпионате НХЛ завершился матчем между "Анахайм Дакс" и "Даллас Старз". Хозяева победили с результатом 6:3.

На 32 минуте нападающий "Старз" Александр Радулов реализовал численное преимущество и довел преимущество гостей до двух шайб =- счет вырос до 3:1. Но этот успех стал последним для "звёзд". Напротив, шайбы посыпались в ворота "Далласа", и в итоге "утки" выиграли 6:3.

Три шайбы из шести забросил чешский легионер "Анахайма" Ондржей Каше.Радулов же забросил свою десятую шайбу в сезоне. Всего же на счету Александра 23 очка – 10 шайб и 13 голевых передач.