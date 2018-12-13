В столичном Театре сатиры нашли мертвеца

В Театре сатиры, расположенном на Триумфальной площади в центре Москвы, нашли тело мужчины.

Как сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, мужчина (1970 года рождения) скоропостижно скончался в здании театра. На его теле не было признаков насильственной смерти.

Полиция проводит проверку по данному факту.