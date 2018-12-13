В метро не будут штрафовать пассажиров с кофе

В департаменте транспорта Москвы отреагировал на инициативу Мосгордумы об увеличении штрафа за проезд с кофе "с собой" в метро, заявив, что проблем с пассажирами, которые ездят со стаканом, закрытым крышкой, в крупнейших метрополитенах мира не отмечается.

Ранее член комиссии Мосгордумы по безопасности Евгений Герасимов заявил Агентству городских новостей "Москва", что планирует поставить вопрос об увеличении штрафа за поездку в метро с кофе и другими открытыми напитками.

Герасимов отметил, что стакан с кофе, даже если он закрыт крышкой, при резком торможении поезда может разлиться.

При этом зампредседателя комиссии по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников заявил, что увеличение штрафа за проезд с кофе "с собой" в московском метро необходимо обсудить с горожанами. По его словам, такой законопроект в столичном парламенте не рассматривается, передает РИА Новости.

В Кодексе города Москвы об административных правонарушениях в настоящее время прописан запрет на проезд в пачкающей одежде, а также с багажом, имеющим неприятный запах или грязным.