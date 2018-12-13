Российские биатлонисты выступят в Хохфильцене

В четверг в австрийском Хохфильцене стартует второй этап Кубка мира по биатлону. В первый день соревнований пройдет спринтерская гонка у женщин.

Накануне старта в расположение сборной России прибыли представители австрийской полиции. Визит состоялся в рамках расследования в отношении наших спортсменов, которых подозревают в нарушении антидопинговых правил.

Несмотря на не самую приятную обстановку, наша сборная примет участие в этапе Кубка мира. "Могу сказать, что команда стартует в Хохфильцене. Мы ведем разбирательство и уточняем обстоятельства происшедшего", — сообщил РИА Новости президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев.