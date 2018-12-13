В Англии раскрыто убийство детей 30-летней давности
В Великобритании завершилось рассмотрение громкого дела "Дети в лесу" . Решение суда выслушал педофил и серийный убийца Рассел Бишоп. Почему его то задерживали, то опять отпускали?
Такими Николу Феллоуз и Карен Хедеуэй навсегда запомнят их родители . 9-летние школьницы пропали в октябре 1986 года. Их тела обнаружили через несколько дней на окраине городского парка. Они подверглись сексуальному насилию, а после были задушены. В убийстве и надругательстве обвинили местного жителя Рассела Бишопа, который был знаком с отцом Феллоуз. Через год он предстал перед судом, но присяжные оправдали его.
"Ко мне приходили люди и говорили: "Я думаю, ты виновен", а я говорил: "Простите меня", а потом мы снова общались, и все было хорошо", — рассказывает Бишоп.
Как выяснилось, оправдательный приговор только развязал руки маньяку. Бишоп, вероятно, почувствовал безнаказанность. Через четыре года вновь совершил нападение в другом районе Брайтона. Жертва – семилетняя девочка. К счастью, ей удалось выжить, а позже дать важные показания. В этот раз уйти от наказания у Бишопа не получилось. Мужчину осудили на пожизненный срок. А вот дело под названием "Дети в лесу" так и оставалось нераскрытым. Сам осужденный причастность к этому преступлению долго и упорно отрицал.
- Я никого не трогал, я невиновен и, как я говорил, мне нечего сказать по этому поводу.
- Хорошо, я хочу прояснить, вы говорите, что не трогали локоть Карен…
- Слушайте, мне нечего добавить. Пожалуйста, задавайте вопросы, и я отвечу на них или не отвечу, неважно. Я не буду сидеть здесь так же, как 30 лет назад, и проходить это опять и опять, такого не будет.
Только в этом году Бишоп предстал перед судом во второй раз. У следствия появились новые улики. Оказалось, что всё это время специалисты не сидели, сложа руки. Была проведена сложнейшая генетическая экспертиза.
"На этом свитере была ДНК Бишопа. Мы взяли и сравнили его ДНК и образцы одной из жертв. Нам удалось обнаружить на ее руке следы ДНК Бишопа", — поведал детектив полиции графства Сассекс Джефф Райли.
Синюю толстовку нашли рядом с местом преступления еще 32 года назад. Бишоп просто сбросил ее, возвращаясь из парка. Но офицеры тогда не придали значения находке. Да и возможности судмедэкспертов в 1986 году была ограничены, если сравнивать с современными технологиями. Одежду просто упаковали в бумажный пакет.
"Нас лишили счастья видеть, как растут наши дети. Такие люди, как Бишоп, заставляют семьи убитых жить со смертью. Они не только забирают жизни детей, они забирают жизни их семей", — поделилась мать погибшей девочки Мишель Хедеуэй.
Примечательно, что 32 года назад одним из первых, кто предложил Мишель Хедеуэй помощь в поиске ребенка, был Рассел Бишоп. Пытался отвести от себя подозрения. Сейчас новые улики позволили отменить оправдательный приговор. 52-летний Бишоп привлечён к ответственности без скидок на сроки давности. Ему дали второй пожизненный срок.
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