Крушение поезда в Турции: число жертв растет

По последним данным, число погибших при крушении скоростного поезда в Турции возросло до 7 человек. Различные травмы получили 46 человек, трое пострадавших находятся в критическом состоянии, передает телеканал NTV.

В настоящее время сотрудники российского посольства в Турции выясняют, есть ли среди погибших или пострадавших россияне, сообщается на странице дипмиссии в Twitter.

ЧП произошло сегодня утром на железнодорожной станции Марсандиз. Скоростной поезд, следовавший по маршруту Анкара-Конья, столкнулся с маневровым локомотивом. В результате несколько вагонов перевернулись и снесли пешеходный переход, часть которого рухнула на состав.

К месту аварии стянуты многочисленные кареты скорой помощи, пожарные машины. Движение скоростных поездов пока остановлено по всем направлениям страны, сообщает телеканал "Россия 24".