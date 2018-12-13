Деньги на террор: группа финансистов платила боевикам под видом благотворительности

ФСБ России пресекла деятельность группировки, которая занималась финансированием террористов под видом благотворительности.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, были задержаны семь человек. В их квартирах в Москве, Подмосковье, Ингушетии, Дагестане и Чечне прошли обыски. У подозреваемых были найдены банковские карты, технические средства передачи информации, запрещенная литература и другая атрибутика экстремистской направленности. Кроме того, по уголовному делу были допрошены более 20 свидетелей.

По данным следствия, начиная с 2010 года, подозреваемые перевели не менее 38 миллионов рублей на счета террористов из "Исламского государства" (организация запрещена в России) и "Джебхат-Ан-Нусры" (запрещена в России). Эти деньги использовались для финансирования террористических организаций, а также для подготовки и совершения терактов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности". Петренко отметила, что в ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.

Ранее глава директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что за год на территории России были уничтожены 65 боевиков, в том числе десять главарей бандгрупп. Кроме того, были закрыты более 64 тысяч сайтов с противоправной информацией.