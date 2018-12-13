МИД РФ: с Бутиной в США обращаются как с террористкой

В интервью CNN официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что россиянка Мария Бутина подвергается пыткам в тюрьме США, передает телеканал "Россия 24".

Дипломат подчеркнула, что россиянку запугивают, пытают и обращаются как с террористом. "Это не правосудие. Это просто средневековая инквизиция".

Она напомнила, что российская сторона считает Марию Бутину политической заключенной.

По словам Захаровой, все детали данного дела тесно связаны с отношениями между Россией и США. "Все это произошло сразу после встречи двух президентов, и это, естественно, тоже указывает на то, что это дело — политически мотивированное", — подчеркнула официальный представитель российского МИД.

В четверг в суде округа Колумбия пройдет заседание по делу гражданки России Марии Бутиной, которая, как пишут американские СМИ, частично признала вину во вменяемых ей преступлениях.