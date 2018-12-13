Австрийская полиция допросит российских биатлонистов

Старт второго этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене омрачен действиями австрийской полиции в отношении нашей сборной. В четверг российские биатлонисты будут допрошены представителями правоохранительных органов Австрии.

Австрийская полиция ведет расследование в отношении сборной России. Предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 года ряду российских биатлонистов и тренеров. В списке фигурируют чемпион 2014 года Антон Шипулин, Евгений Гараничев и Александр Логинов. Также в списке присутствуют олимпийский чемпион в эстафете Алексей Волков, биатлонистка Ирина Старых, бывший главный тренер национальной команды Александр Касперович, врачи и массажисты сборной Артем Крынцилов, Александр Селявкин, Евгений Шутов и Дмитрий Топычканов. В расположении команды присутствуют Гараничев, Логинов, Старых и Топычканов.

По информации ТАСС, в четверг фигуранты дела ответят на вопросы австрийской полиции. Допрос состоится после женской спринтерской гонки. При этом IBU не отстранял от соревнований Старых, Логинова и Гараничева. Все они могут выступить в Хохфильцене.