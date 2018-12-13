Южная Осетия была обесточена второй раз за сутки

В Южной Осетии сегодня утром вновь произошло отключение кабельной высоковольтной линии "Северный Портал — Джава", без света остались более 53 тысяч жителей республики. В настоящее время подачу электроэнергии удалось восстановить, сообщается на сайте Минэнерго России.

Накануне регион уже оставался без электроэнергии из-за аварии на ЛЭП, которую спровоцировал снегопад в горных районах республики. Позже ремонтные бригады устранили последствия ЧП, и электроснабжение было восстановлено.

Также накануне без света остались около 100 тысяч жителей в Ачхой-Мартановском, Сунженском и части Урус-Мартановского районов Чечни. Подача электроснабжение им была восстановлена утром 13 декабря, сообщили ТАСС в МРСК Северного Кавказа.