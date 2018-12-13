Мужчина, тело которого нашли в Театре сатиры, работал там электриком

Мужчина, который скончался в Московском академическом театре сатиры, был электриком.

Его тело было найдено ночью в здании театра. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, смерть не была насильственной, а наступила по естественным причинам. По предварительным данным, у 48-летнего мужчины произошла остановка сердца.

По данному факту проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.