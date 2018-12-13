В Новосибирске задержана группа коллекторов-вымогателей. Видео

Полицейские задержали в Новосибирске четырех мужчин, занимающихся вымогательством. Группа подозреваемых находила клиентов-кредиторов, распространяя визитные карточки с надписью "Верну долг", а затем, не гнушаясь никакими средствами, вымогала деньги из своитх жертв.

По версии следствия, вымогатели преследовали и запугивали должников, их родных и друзей: посылали похоронные венки, шантажировали, обещали облить кислотой, били стекла и постоянно звонили по телефону с угрозами. Использовались и методы прямого воздействия. Так, одного из пострадавших мужчин злоумышленники насильно вывозили в лес и грозили физическими увечьями.

При обыске в арендуемом подозреваемыми помещении были найдены папки с досье на должников, оптические приборы для слежения, аппаратура для осуществления непрерывного дозвона, холодное оружие, визитные карточки "Верну долг" и записи номеров телефонов служб круглосуточной доставки похоронных венков.

Возбуждены уголовные дела по статье "Вымогательство". Трех задержанных мужчин заключили под стражу, а четвертого отпустили с обязательством о явке.