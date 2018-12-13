Экс-теннисист Джимельстоб не признал вины в избиении знакомого

В Лос-Анджелесе состоялось судебное заседании по делу о нападении экс-теннисиста Джастина Джимельстоба на своего бывшего приятеля, бизнесмена Рэнделла Каплана. Бывший спортсмен не признал свою вину и собирается вести активную защиту против выдвинутых обвинений.

"Судебный процесс запущен, и теперь я могу начать решительную защиту. В этой истории есть другая сторона, и мне не терпится, чтобы о ней стало известно", – цитирует Джимельстоба издание The Telegraph. В поддержку обвиняемого высказался его товарищ, экс-седьмая ракетка мира Марди Фиш.

Как уже сообщали Вести.Ru, по словам Каплана Джимельстоб, нарядившись в костюм пилота из фильма "Лучший стрелок", напал на своего бывшего приятеля, когда тот с женой и дочерью прогуливался по одному из бульваров Голливуда. Нападавший, якобы, нанес Каплану четыре десятка и угрожал убийством.

Сторона обвинения и прокуратура Лос-Анджелеса сообщила суду, имеется видео инцидента. В свою очередь судья дал адвокатам Джимельстоба время на ознакомление с доказательствами его вины. Следующее заседание суда пройдет 31 января.