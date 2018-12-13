Бывшего тренера "Зенита" Спаллетти могут уволить из "Интера"

Один из грандов итальянской футбольной Серии "А" миланский "Интер" может уволить своего главного тренера Лучано Спаллетти, который ранее работал в питерском "Зените". Владельцы клуба крайне недовольно вылетом команды из Лиги чемпионов, но увольнения следует ждать только летом.

При этом спортивные издания Италии уже подбирают для экс-наставника "Зенита" преемников. Football Italia считает основным кандидатом на пост Антонио Конте, который сидит без работы, но прекрасно знаком с новым гендиректором "Интера" Беппе Мароттой по совместной работе в "Ювентусе".

Другие источники считают, что "нерадзурри" рассматривают кандидатуру главного тренера мадридского "Атлетико" Диего Симеоне, который сам признавался, что хотел бы однажды возглавить "Интер". Также клуб из Милана может пригласить на работу Жозе Моуринью, если тот покинет английский "Манчестер Юнайтед".