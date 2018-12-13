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13 декабря 201812:07

Одноклассники запустили умную ленту видео в мобильном приложении

В мобильном приложении социальной сети Одноклассники для Android появилась видеолента – возможность просматривать ролики и трансляции в соцсети на одном экране в режиме автоматического воспроизведения, не отвлекаясь на другой контент. Видеолента открывается после нажатия на любое видео в приложении ОК. В основе ленты – умный алгоритм, который с помощью технологии машинного обучения персонально рекомендует пользователю те видео и трансляции, которые ему интересны.

Смотреть видео можно подряд и не прерываясь: ролики переключаются автоматически сразу после окончания просмотра. Благодаря этому пользователи могут в режиме автозапуска смотреть плейлист, составленный искусственным интеллектом, или запустить просмотр роликов или трансляций определенного канала или группы.

За время тестирования число просматриваемого видео в Android-приложении ОК выросло более чем в два раза в сравнении со старым форматом смотрения. Кроме того, быстрые комментарии в видеоленте позволили увеличить количество фидбэка для авторов: пользователи, участвовавшие в закрытом тестировании сервиса, чаще оставляли комментарии к видео.

Новая лента доступна большинству пользователей последней версии Android-приложения и в течение нескольких дней появится у всех. В приложении на iOS обновление появится в следующем году.

Запуск видеоленты стал частью масштабного обновления видеоплатформы ОК, о котором социальная сеть объявила в конце ноября. До конца года в Одноклассниках появится новая видеовитрина, которой можно будет пользоваться без авторизации в соцсети, творческая студия с интерактивными возможностями для создателей контента и функция звонка в прямой эфир.

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