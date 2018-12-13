Полиция попыталась замять дело сбившей инспектора "челябинской Мары Багдасарян"

Выпившая 15-летняя школьница из Челябинска за рулем Mercedes-Benz сбила инспектора ДПС и скрылась с места. После преследования ее все-таки остановили, но дальше история приняла неожиданный оборот: фиксировать происшествие полицейские не стали, а пострадавший инкогнито обратился за помощью в больницу. Теперь в хитросплетениях этого дела разбирается СКР.

Сам инцидент произошел около пяти часов утра 17 ноября на Новомеханической улице, когда юная нарушительница, катавшаяся по городу вместе с другом, задела припаркованный Lifan и уехала с места ДТП. Когда ее попытались остановить инспекторы, она сбила одного из них, но продолжила движение. Во время погони школьница снесла знак, бросила машину и вместе с приятелем бросилась наутек, но была задержана.

По данным издания 74.ru, на месте происшествия побывали руководители городских управлений ГИБДД и МВД, после чего пострадавший сотрудник отправился в больницу в гражданской одежде, никому из врачей не сообщив, при каких обстоятельствах он получил травмы — а у него диагностировали ушиб головы и многочисленные ссадины.

Ход делу дали только спустя три с лишним недели, когда информация о ДТП просочилась в соцсети. Прокуратура усмотрела в действиях полицейского руководства признаки превышения должностных полномочий, СКР начал доследственную проверку. Один из руководителей полка ДПС временно отстранён от службы.

Мать девочки оштрафовали за нахождение дочери в состоянии опьянения. Девятиклассница, которую уже прозвали в прессе "челябинской Марой Багдасарян", состоит на учете в ПДН и является фигуранткой уголовного дела о вымогательстве денег у сверстницы.

Отец школьницы — известный в Уйском районе предприниматель — освободился из колонии в этом году, отсидев два года за хулиганство: в феврале 2016 года он три раза выстрелил в полицейского, который пытался его задержать. От срока за применение насилия к представителю власти его спасло то, что страж порядка был в гражданской одежде.