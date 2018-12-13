Россия выдворяет словацкого военного атташе

МИД РФ объявил персоной нон грата военного дипломата Словакии. В течение двух суток он должен покинуть Россию.

Как пояснила РИА Новости официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, данный шаг стал ответом на аналогичные действия словацких властей.

В начале декабря стало известно, что из Братиславы был выслан российский дипломат, работавший в аппарате военного атташе посольства РФ. По утверждению премьер-министра Словакии Петера Пеллегрини, россиянин якобы занимался сбором разведывательной информации.