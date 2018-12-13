Пожар в торговом центре "Мега Белая Дача" потушен. Видео

Сегодня днем, 13 декабря, в московском ТЦ "Мега Белая Дача" произошло возгорание: очевидцы наблюдали снаружи здания дым, а затем и внушительные языки пламени.

Посетители и сотрудники центра были эвакуированы, а пожар, площадь которого составила около 10 квадратных метров, был потушен в течение буквально нескольких минут.

Мега Белая Дача загорелась. Пострадавших вроде бы нет.

Поражает спокойствие окружающих pic.twitter.com/ypqMZ9vb8r — Дикая Москва (@WildWildMoscow) 13 декабря 2018 г.

Причиной возникновения пожара оказалась загоревшаяся праздничная гирлянда, украшающая здание торгового центра.

В результате происшествия никто не пострадал.