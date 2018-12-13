Финансисты ИГ собирали деньги на "рытье колодцев в Африке"

Группировка, финансировавшая "Исламское государство" (организация запрещена в России) и "Джебхат Ан-Нусру" (организация запрещена в России), собирала деньги якобы на рытье колодцев для жителей Африки, а также для строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам.

Так называемые благотворительные фонды назывались "Мухаджирун" и "Сальсабиль". Злоумышленники размещали реквизиты банковских карт и различных платежных инструментов в соцсетях и мессенджерах, где пользователи подвергались целенаправленной идеологической обработке. Затем деньги обналичивались и передавались террористическим организациям.

По данным ФСБ, группировку создал приверженец радикального ислама Ахмеднабиев (Абу Умар Саситлинский), который сейчас скрывается за рубежом. Ранее он был объявлен в международный розыск за терроризм и его финансирование. Сеть была широко разветвленная и хорошо законспирированная, сообщает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, были задержаны семь подозреваемых. В их квартирах в Московском регионе, Чечне, Дагестане и Ингушетии прошли обыски. Силовики обнаружили банковские карты, технические средства передачи информации и запрещенную литературу. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.