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Допинг-скандалы 24 минуты назад

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13 декабря 201814:10

Прокуратура Австрии: русских биатлонистов подозревают в мошенничестве

sputniknews.ru

Продолжает обрастать подробностями расследование австрийских правоохранителей в отношении биатлонистов и тренеров сборной России. Представитель прокуратуры альпийской республики Элизабет Тойбль сообщила, что десять спортсменов подозреваются в мошенничестве.

"Могу официально подтвердить, что в Центральной прокуратуре по уголовным делам и коррупции в экономике (WKStA) в Австрии проводится предварительное расследование в отношении пяти руководителей российской биатлонной команды из-за использования запрещенных веществ или методов с целью допинга", — сказала старший прокурор прокуратуры Австрии.

"В отношении пяти спортсменов этой команды ведется расследование из-за серьезного мошенничества в связи с допингом, — цитирует чиновницу издание "Спорт-экспресс". – В период правонарушения входит чемпионат мир по биатлону 2017 года, который проходил в Хохфильцене".

По словам Элизабет Тойбль, обыски или допросы не проводились: "Мы рассматриваем только уголовные аспекты дела. Я не могу ничего сказать об участии атлетов в ближайших стартах. Мы лишь проинформировали спортсменов о проходящем расследовании".

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