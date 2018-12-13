При крушении поезда в Турции россияне не пострадали

Среди погибших и пострадавших в результате крушения поезда в Анкаре нет граждан России. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе посольства РФ в Турции Ирина Касимова.

ЧП произошло в районе станции Маршандиз (западная часть Анкары). Скоростной поезд лоб в лоб столкнулся с локомотивом, который возвращался после проведения работ по проверке путей. От удара несколько вагонов перевернулись, еще два вагона протаранили опору надземного пешеходного перехода, который затем рухнул на состав.

По последним данным, жертвами трагедии стали 9 человек, различные травмы получили 84 человека. 34 пострадавших находятся в больница, двое из них — в тяжелом состоянии, рассказал министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

По свидетельствам очевидцев, в момент столкновения звук удара был такой силы, что больше походил на взрыв. В настоящее время на месте аварии продолжают работу экстренные службы. Прокуратура начала расследование случившегося.