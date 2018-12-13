Финны Ортио и Весалайнен среди лучших игроков недели КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги определила лауреатов тринадцатой недели турнира в традиционных номинациях. В четверке лучших – два игрока из Финляндии.

Вратарём удлиненной недели, завершившейся накануне старта российского этапа Евротура, признан Йони Ортио из подмосковного "Витязя", в трёх матчах одержавший три победы и одну из них, в гостевом матче против минского "Динамо", — "на ноль". Ортио отразил 98,04% бросков.

Его молодой соотечественник Кристиан Весалайнен из "Йокерита" назван лучшим новичком. В четырёх матчах он забил два гола и сделал 2 голевых паса. 19-летний форвард финского клуба отмечался результативными баллами во всех четырех поединках своего клуба.

Защитником недели признан Денис Бодров ("Автомобилист"), в трёх матчах одержавший вместе с командой три победы и набравший в них 4 (гол и 3 передачи) очка. Гол защитника уральского клуба в поединке против "Амура" стал победным.

Лучшим форвардом признан Лаурис Дарзиньш из рижского "Динамо", в пяти матчах недели набравший 7 (3 гола и 4 паса) очков. Дарзиньш набирал очки во всех проведённых матчах, а в гостевом поединке против "Слована" отметился дублем.