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13 декабря 201814:55

На Ямале трехлетний мальчик погиб в стиральной машине

Global Look Press

В Ямало-Ненецком автономном округе следователи выясняют причины смерти 3-летнего мальчика. По словам родителей ребенка, они нашли его тело в барабане стиральной машины. Вызванные на дом врачи скорой помощи констатировали смерть мальчика. Судебно-медицинская экспертиза показала, что ребенок задохнулся. После изучения всех обстоятельств будет принято процессуальное решение, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Ранее аналогичная трагедия произошла на Камчатке. Вернувшись домой с работы, мать обнаружила тело 9-летнего сына в закрытой стиральной машине.

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