Ролик с итогами года от YouTube получил наибольшее количество гневных отзывов за всю историю сервиса

Видео "YouTube Rewind 2018", которое представители крупнейшего видеохостинга выпустили по итогам года, оказалось самым ненавидимым роликом за всю историю сайта. Зрители обвинили представителей хостинга в потакании интересам корпораций, сообщает Engadget.

"Это видео больше похоже на отчет перед акционерами, чем на подведение итогов года", — отметили многие комментаторы.

Зрителям не понравилось наличие в итоговом ролике медиаперсон, которые никак не связаны с работой YouTube (Джон Оливер, Уилл Смит), а также отсутствие многих популярных блогеров и звезд YouTube.

За неделю "YouTube Rewind 2018"набрал самое большое количество дизлайков в истории YouTube — 9,8 миллиона.