Индийские моряки получили первую в истории спасательную субмарину

Военно-морские силы Индии обзавелись первой мини-подлодкой DSRV, предназначенной для спасения терпящих бедствие субмарин. Как заявил командующий ВМС Сунил Ламба, появление подобного аппарата на флоте – знаковое событие и результат многолетних усилий по созданию средств спасения для моряков, пишет агентство ТАСС.

Разработкой DSRV занималась британская компания James Fisher and Sons. Стоимость контракта составила 193 миллиона долларов. Субмарина способна проводить спасательные операции на глубине до 655 метров. За один рейс DSRV перевозит до 14 моряков.

Стоит отметить, что российские глубоководные спасательные аппараты, например, АС-34 способны погружаться на 1 километр. Рекорд был поставлен в августе 2018 года в Норвежском море. Кроме того, отечественные аппараты вместительнее. Они поднимают на поверхность до 20 человек за раз.