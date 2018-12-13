"Спартак" наказан за выкрики в адрес Гильерме

Московский "Спартак" проведет следующий домашний матч Российской премьер-лиги с закрытой трибуной В. Это наказание вынесен за оскорбление спартаковскими болельщиками вратаря "Локомотива" Гильерме Маринато.

В матче 16 тура между "Спартаком" и "Локомотивом" группа болельщиков "Спартака" скандировали оскорбительные выкрики в адрес вратаря "железнодорожников". Этот факт был внесен в протокол матча.

КДК РФС рассмотрел инцидент и вынес решение. "Спартак" проведет ближайший домашний матч при закрытой трибуне В, где обычно собираются фанаты. Кроме того красно-белые оштрафованы на 300 тысяч рублей.