Киты-убийцы выгнали на берег пловчиху в Новой Зеландии

Стая любопытных косаток составила компанию плававшей вдоль берега женщине в Новой Зеландии, вынудив последнюю на время покинуть воду, сообщает News.com.au. Знакомство с китами-убийцами, как часто называют этих представителей отряда дельфиновых, сняли на видео.

Запись была сделана днем 4 декабря на полуострове Коромандел. По утверждению владельца квадрокоптера, он наблюдал за оказавшейся недалеко от берега косаткой, когда обратил внимание на приближающуюся к животному пловчиху в гидрокостюме.

"Я попросил приятеля найти телефон, так как, возможно, мне пришлось бы обратиться за помощью. Косатки окружили и напугали ее, так что она устремилась к берегу, который был всего в 20 метрах. Перекинувшись парой слов с отдыхающими, она, к моему удивлению, вернулась в воду и поплыла обратно", — рассказал автор ролика.

Сама Джуди Джонсон позже поведала, что поначалу приняла увязавшихся за ней млекопитающих за дельфинов, а мысль о том, что это косатки, ей пришла только после того, когда она заметила белые пятна.

"Они ведь охотятся на тюленей, а я в черном гидрокостюме", — с улыбкой припомнила ход своих мыслей женщина.

На кадрах видно, что три косатки плавали вокруг Джонсон, а одна даже тыкалась носом ей в ногу.

"Я вызывала у них не меньший интерес, чем они у меня", — рассказала женщина.

Впрочем, спустя несколько минут крупные млекопитающие, длина которых может достигать 10 метров, удовлетворили свое любопытство и уплыли.