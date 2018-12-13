Бизнес в России подключится к новой технологии для интернета вещей

МТС объявила, что с 24 декабря запустит для бизнес-клиентов тариф для интернета вещей, рассчитанный на работу в стандарте связи NB-IoT (Narrow Band IoT). Это новая технология для развития интернета вещей, которая, по прогнозам экспертов, даст толчок развитию этого рынка в России. Она отличается от прежних увеличенной емкостью сети, высокой радиочувствительностью, долгим сроком службы и низкой стоимостью радиомодулей. Пользователи смогут подключать к базовой станции NB-IoT десятки тысяч умных устройств, способных работать в сложных условиях прохождения сигнала до 10 лет без подзарядки от одной обычной батарейки.

Как говорится в сообщении МТС, новый тариф станет доступен бизнес-клиентам в России с 24 декабря. Он будет состоять из линейки фиксированных пакетов трафика сроком действия один год и объемом 1 Мб, 12 Мб и 60 Мб. Стоимость годового пакета начинается от 150 рублей. В стоимость также включена обновленная инновационная платформа "IoT/М2М Менеджер", из интерфейса которой абоненты получат возможность в онлайн-режиме получать статистику о действующих sim-картах в удаленных устройствах, включая устройства NB-IoT. С помощью платформы абоненты смогут контролировать расходы, проводить диагностику оборудования, определять местоположение объектов мониторинга.

Тарифный план будет доступен для подключения во всех регионах запуска сети стандарта NB-IoT сети МТС в России. Сеть МТС NB-IoT уже запущена в 24 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург и города-миллионики. МТС планирует активное расширение зоны покрытия сетью NB-IoT в 2019 году и возможность реализации покрытия по запросу клиента. Клиентам будут доступны три вида sim-карт NB-IoT: обычная sim-карта NB-IoT, термо-sim-карта, которая обеспечивает стабильную работу умного устройства в экстремальных климатических условиях, и sim-чип для миниатюрных устройств.

"В результате пилотов, которые мы проводили в течение года, выяснилось, что в стандарте NB-IoT заинтересованы как производители конечного оборудования, так и бизнес-клиенты, которые пользуются умными устройствами. Мы рассчитываем, что среднегодовой темп роста рынка IoT в России в 2019-2022 годах составит порядка 18-25%. Мощный толчок ему дадут решения на базе NB-IoT, благодаря огромной энергоемкости и другим преимуществам нового стандарта связи. Драйвером развития нового стандарта останется поддержка процесса цифровизации экономики на федеральном и региональном уровне", — отметил директор департамента М2М/IoT МТС Сергей Иревли.

По данным AC&M Consulting, по итогам первого полугодия 2018 года число sim-карт интернета вещей на российском рынке составило 15,4 миллиона, МТС лидирует по количеству подключений с долей в 42%.