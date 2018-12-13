Дмитрий Страхов: мечтаю проехать в составе "Катюши" Гранд-тур

Российско-немецкую велокоманду Мирового тура Katusha-Alpecin, которая презентовала свой юбилейный десятый сезон, в этом сезоне пополнил российский гонщик Дмитрий Страхов, который был стажером "конюшни" и в сентябре заключил полноценный профессиональный контракт.

Как уже сообщали Вести.Ru, в составе Katusha-Alpecin в следующем сезоне будут выступать четыре россиянина – Ильнур Закарин, Павел Кочетков, Вячеслав Кузнецов и новобранец Страхов. Получается, что идея основателя команды, почетного президента Федерации велоспорта России, главы группы компаний "Арети" Игоря Макарова живет: в течение нескольких последних сезонов россияне постоянно входят в число ведущих гонщиков.

Сам Дмитрий признался, что лично не знаком с основателем "Катюши". А вот с партнерами уже успел познакомиться достаточно плотно: "Еще когда я был стажером, у меня со всеми сложились вполне нормальные дружеские отношения. Конечно, поначалу смотрели, кто пришел – молодой русский. Но все сложилось нормально. Ко мне все относятся ровно, никто не косится (улыбается)".

Кажется, Страхов вполне понимает, что его первый год в профессионалах будет достаточно сложным: "Впрочем, я не думаю, что будет стоять задача что-то кому-то доказать. Однако, если мне предоставят шанс, я обязательно постараюсь им воспользоваться".

При этом Дмитрий отметил, что понимает ответственность российского спортсмена в российской команде: "Мне некоторые мои партнеры говорили, что в профессиональных командах предпочитают не брать русских, якобы потому, что в раннем возрасте – в юниорах и молодежных командах, — их сильно истощают. Думаю, это такой стереотип, который надо постараться сломать, в том числе, и своим примером. Но в "Катюше" такого нет, когда меня брали стажером, уже говорили, что заинтересованы в подписании со мной полноценного контракта".

Мечтой 22-летнего велосипедиста, который пока большую часть карьеры провел в трековых дисциплинах и, можно сказать, только осваивается в шоссейных гонках, является один из мировых Гранд-туров: "Конечно, "Джиро д'Италия" или "Тур де Франс" интересно по телевизору смотреть, но хочется проехать хотя бы одну такую гонку в первый сезон".

Страхов говорит, что пока точно не знает своего полного календаря на сезон-2019: "Но тренеры сказали, что я и ряд других гонщиков начнем гонки достаточно рано. После презентации команды в Германии едем на сбор на Мальорку. Я и до этого готовился в Испании. Сезон у меня рано начинается, уже в январе еду в Австралии "Тур Даун Андер", поэтому будем форсировать подготовку".