Дмитрий Киселев готов дать работу журналистке, которую хотят депортировать на Украину

Ведущий "Вестей недели" на телеканале "Россия 1" и гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев вступился украинскую журналистку Елену Бойко, которая известна критикой президента Порошенко. Ее, как сообщалось ранее, намерены выслать из России за нарушение режима пребывания в стране.

Сейчас Бойко (настоящая фамилия Вищур) находится в миграционном центре. Киселев заявил, что депортировать ее, "сдавая прямо в лапы нацикам — беспринципно". Он также сообщил, что информагентство, которое Киселев возглавляет, готово предоставить Бойко работу.

"Эта не та ситуация, когда российское государство может позволить себе опираться на формальности в ущерб гуманизму", — уточнил Дмитрий Киселев в комментарии РИА Новости.

"На примере нашего коллеги Кирилла Вышинского мы знаем, сколь жестоко режим Порошенко расправляется с оппозиционными журналистами", — напомнил он.

Как сообщила ранее на суде сама Бойко, на Украине против нее возбуждено уголовное дело, так что она не может и вернуться обратно.

Журналистка также рассказала, что в политическом убежище в России ей отказали, а ее адвокат заявил, что обжалует решение о выдворении Бойко из России.

Опротестовать решение суда о ее депортации попросил и писатель, депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов. Он уже подготовил соответствующий депутатский запрос в Генеральную прокуратуру РФ.