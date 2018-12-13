Дальний Восток поменял столицу

Из Хабаровска во Владивосток. Дальневосточный федеральный округ сменил столицу. Указ о переносе столицы Дальнего Востока подписал президент России Владимир Путин.

Владивосток сегодня – не только центр Дальнего Востока, но и один из региональных центров Тихоокеанского региона, считает политолог Алексей Мартынов. Во Владивостоке проводятся международные форумы, в частности, Восточный экономический форум. Кроме того, город и порт являются центрами экономических и логистических связей России в регионе, сообщает ТАСС.

Поэтому, отмечает Алексей Мартынов, перенос столицы Дальневосточного федерального округа во Владивосток – логичное и правильное решение, которое все ставит на свои места.

Главе кремлевской администрации поручено провести необходимые организационно-штатные мероприятия в связи с переносом столицы ДФО во Владивосток. С инициативой переноса столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток публично выступил врио губернатора Приморья Олег Кожемяко.

Федеральные округа были учреждены президентом России в 2000 году. Их было образовано семь: Центральный федеральный округ с центром в Москве, Северо-Западный со столицей в Санкт-Петербурге, Северо-Кавказский с центром в Ростове-на-Дону, Приволжский с центром в Нижнем Новгороде, Уральский со столицей в Екатеринбурге, Сибирский с центром в Новосибирске и Дальневосточный со столицей в Хабаровске.

Позднее в том же году Северо-Кавказский округ был переименован в Южный, а затем из его состава был вновь выделен отдельный Северо-Кавказский федеральный округ с центром в Пятигорске. Это произошло в январе 2010 года.

В 2014 году был создан Крымский федеральный округ. Он просуществовал до июля 2016 года. Затем Крым и Севастополь были переданы в состав Южного федерального округа.