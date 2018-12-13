Лица с рекламы 1990-х: что с ними стало
В этом году отмечает 140 лет в мире и 25 лет в России "рекламная пауза". В "Прямом эфире" вспомнили первую рекламу в СССР и рекламные ролики 1990-х.
Некоторые слоганы из них до сих пор у многих на устах, а персонажи рекламы (как, например, Леня Голубков) стали своеобразными символами тех лет.
В рекламе тогда снимались и начинающие тогда актеры и телеведущие, и именитые артисты.
Телеведущий Алексей Лысенков вспоминает, как рекламировал в те годы компьютерную мышь, встроенную в клавиатуру. Именно после рекламы к нему пришла популярность, и лишь позже появилась программа "Сам Себе режиссер",
Снимался в рекламе 20 лет назад и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Тогда он за несколько секунд сыграл сразу несколько персонажей. Это, вспоминает Губерниев, был огромный кайф.
О том, как 20 лет назад на выпускном курсе Щукинского училища получил предложение сняться в рекламе шоколадного батончика, вспоминает и актер Александр Семчев.
Он рассказывает, что тогда на гонорар от этих съемок можно было приодеться и даже накормить весь третий этаж на Полежаевке (где жили артисты).
Особенность тех лет для артистов была еще и в том, что кино тогда снимали редко, и для них реклама была и способом заработка, и давала узнаваемость, обеспечивая аншлаги на спектаклях с их участием.
Активно снималась в 1990-е в рекламе и актриса Елена Захарова (многие наверняка помнят ролик с фразой: "Проигравший моет посуду").
Однако после поступления в театр Елена стала отказываться от съемок рекламе, несмотря на то, что за них обещали фантастические гонорары.
Впрочем, бывало и так, что снявшимся в рекламе режиссеры фильмов затем отказывали в ролях.
А вот заслуженный артист России Сергей Селин вспоминает, что после выхода первых серий "Улиц разбитых фонарей" на него и коллег обрушился шквал предложений сняться в рекламе.
Причем, вспоминает Селин, лично ему предлагали рекламировать только продукты: пельмени, масло или кетчуп. Он говорит, что за рекламу они тогда получали больше, чем за съемочный год.
Режиссер Егор Кончаловский же и вовсе заявил, что реклама 1990-х помогла сохраниться огромному количеству кинопрофессий, а лично для него стала "настоящей кинематографической школой".
Он рассказывает, что все, кто сегодня снимают кино, вышли из рекламы. "Это Федя Бондарчук, Тимур Бекмамбетов, Юра Грымов, Рома Прыгунов, ваш покорный слуга и многие другие", — перечисляет Егор Кончаловский.
Как сложились судьбы тех, кто снимался в первых рекламных роликах? После какой рекламы прославился муж Наташи Королевой, а актер Алексей Маклаков попал в анекдоты? Что в советское время рекламировал Спартак Мишулин, и какие гонорары заставляли мэтров отечественного кино рекламировать все – от мебели до шампуней от перхоти?
Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".
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