Биатлон. Екатерина Юрлова взяла бронзу в спринте

В австрийском Хохфильцене стартовал второй этап Кубка мира по биатлону. В гонке на 7,5 км победу одержала итальянка Доротея Вирер, опередившая на 0,6 секунды финку Кайсу Мякяряйнен. Третье место у нашей Екатерины Юрловой-Перхт.

Даже промах не помешал Кайсе Мяякярейнен опередить остальных преследовательниц и долгое время оставаться лидером спринта. Но итальянка Доротея Вирер, также промахнувшаяся один раз, сумела совершить рывок на финише и обошла финку на 0,6 секунда. А третьей стала Екатерина Юрлова-Перхт. Екатерина прекрасно справилась со стрельбой и сумела оттеснить с третьего места Монику Хойниш. Попытка итальянки Лизы Витоцци обойти Юрлову оказалась тщетной. Впервые за долгое время наша спортсменка взошла на подиум.

Ирина Старых, несмотря на предстоящую беседу с австрийскими полицейскими, выступила очень достойно. Чистая стрельба и девятое место. На 19 месте юная Валерия Васнецова, также стрелявшая без промахов..