Столицу накрыл снегопад: наибольшее количество осадков ожидают в вечерние часы

В Москве из-за непогоды в ближайшие часы существенно осложнится дорожная ситуация. Снегопад, который не прекращается с самого раннего утра, уже привел к пробкам на дорогах и ДТП. Уже сейчас 7 баллов. Все дорожные службы работают в усиленном режиме. Минтранс призывает водителей быть внимательнее на дороге или пересесть на общественный транспорт.

Снег, гололедица, на столбиках термометров — минус, зима продолжает наступление. Снегопад-накрыл столицу.

Уборочная техника ликвидирует снежные заносы. Расчищают как автомобильные дороги, так и пешеходные зоны. Проезжую часть и тротуары обрабатывают противогололедным материалом.

Столицу заметает с полудня, и высота снежного покрова уже выросла до 15 сантиметров. Причина такой погоды — атмосферный фронт. Сейчас он проходит через Москву.

Снегопад серьезно осложнил движение в городе. Видимость на дорогах снижена, под колесами — ледяная корка, тормозной путь увеличивается. Все это может привести к росту дорожных происшествий. Водителей призывают не терять бдительности, не разгоняться, а по возможности и вовсе отказаться от поездок на автомобилях.

Наибольшее количество осадков ожидается сейчас, в час пик. Снегопад продлится до девяти вечера, а вместе с ним в столицу придут и холода: в выходные — до минус 13.