Путин: искусство вне политики

Президент России Владимир Путин считает хорошим знаком, что искусство удается сохранить вне политики.

Как передает ТАСС, об этом он сообщил на встрече с деятелями культуры в Ярославле.

По словам главы государства, искусство должно объединять людей, а не разъединять. По мнению президента, нигде в мире, кроме России нет такой большой сети государственных театров – почти 650 — что "дает о себе знать, и отражается на качестве".

Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин, говоря о предстоящей VIII Театральной олимпиаде, которая пройдёт в Санкт-Петербурге в рамках Года театра, рассказал, что многие коллеги с удовольствием едут на гастроли в Россию, перенося свои контракты на поздний срок, лишь бы приехать.

В ответ Путин отметил, что в этом нет ничего удивительного, "потому что в любой сфере и в любой отрасли, где мы являемся лидерами, несмотря ни на какие политические интриги, всегда с нами общаются и работают".

Ярославль является родиной старейшего отечественного театра – Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова, который был основан в 1750 году.