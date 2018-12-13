Подмосковье будет доплачивать ухаживающим за инвалидами

В Подмосковье помогут людям, ухаживающим за инвалидами. 13 декабря депутаты Мособлдумы сразу в трех чтениях приняли закон о выплатах гражданам, осуществляющим уход за инвалидами I и II групп на дому.

Для них ежемесячная денежная выплата будет установлена в размере двукратной величины прожиточного минимума в регионе и составит 18200 рублей, передает телеканал "360".

Это пособие будет выплачиваться неработающим жителям Подмосковья в возрасте 18-65 лет, которые ухаживают за инвалидами.

При этом министр соцразвития Подмосковья Ирина Фаевская сообщила, что получение выплат будет возможно при условии прохождения специального обучения в государственных организациях соцобслуживания.

Там лицам, которые претендуют на получение такого пособия, надо будет приобрести практические навыки ухода за тяжелобольными людьми.

Между тем, это относится, видимо, только к ухаживающим за взрослыми инвалидами. По крайней мере, о людях, ухаживающих за детьми-инвалидами, активисты в законе упоминаний не нашли.

Они уже долгое время (и пока безрезультатно) пытаются привлечь внимание к своей проблеме.

Эта категория лиц была забыта бюджетом страны, так что им уже несколько лет не индексировали пособие, которое на данный момент составляет чуть больше 5 тысяч рублей.

Родители, ухаживающие за детьми-инвалидами, просят власти поднять это пособие хотя бы до уровня МРОТ, но пока переписка с чиновниками федерального уровня ни к чему пока не привела, а законопроект пылится в Госдуме.

До принятия последнего бюджета до него у депутатов опять не дошли руки.

В День инвалида – 3 декабря – активисты в 15-ти городах вышли на согласованные пикеты, чтобы напомнить о себе и своей проблеме.

В комментарии Вестям.Ru общественный активист Светлана Штаркова, которая не первый год бьется за решение проблемы, отметила, принятый 13 декабря Мособлдумой закон — это шаг в правильном направлении.

"Отмечены важные вещи: что уход — это труд, что он должен достойно компенсироваться, что инвалиду лучше дома, чем в спецучреждении. И будем надеяться, что это — первая ласточка на пути к глобальному государственному пересмотру системы ухода", — говорит Штаркова.