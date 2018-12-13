На Северном полюсе сыграют в хоккей

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов сообщил, что 24 апреля на Северном полюсе будет сыгран хоккейный матч. На лед выйдут знаменитые хоккеисты и представители других видов спорта.

Знаменитый хоккеист, а также посол доброй воли ООН по Арктике и Антарктике Вячеслав Фетисов подтвердил, что дата матча согласована. Встреча пройдет 24 апреля недалеко от Северного полюса на базе дрейфующего арктического лагеря экспедиции Русского географического общества "Барнео". Цель акции – привлечение внимания к проблеме глобального изменения климата. Участие в игре подтвердили многие известные спортсмены, например, знаменитый финский хоккеист Яри Курри.

"Я говорил с бывшим госсекретарем США Джоном Керри. Мы сошлись во мнении, что это суперидея. Президент Финляндии тоже считает, что это прекрасная возможность объединиться вокруг совершенно другого направлении. Это хорошая возможность сфокусироваться не на каких-то локальных конфликтах, а на чем-то глобальном. Есть проблемы, которые можно не отдельными странами и организациями, а всем миром", — приводит слова Вячеслава Фетисрва ТАСС.