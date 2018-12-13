В Индиане убит подросток, устроивший стрельбу в школе

В школе Dennis американского Ричмонда подросток устроил стрельбу. Учащиеся были экстренно эвакуированы из учебного заведения. При бывшие полицейские застрелили несовершеннолетнего с оружием.

Выстрелы в школьном здании раздались в 8 часов утра. Всего в школе учится 1393 ученика. Никто из школьников не пострадал. Больше подробностей о произошедшем ТАСС пока не сообщает. Шериф Индианы проинформирован о произошедшем.