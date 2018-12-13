Мария Бутина признала вину

Россиянка Мария Бутина в суде признала свою вину в участии в сговоре с целью нанести вред США.

Как передает РИА Новости, она ответила утвердительно на вопрос судьи о том, что в 2015-2018 годах вела враждебную Штатам деятельность, вступив в сговор с группой лиц.

Бутина была задержана, а затем и арестована в США летом 2018 года по обвинению в том, что она не зарегистрировалась в Минюсте страны в качестве иностранного агента. Также ей инкриминировали то, что она, действуя якобы по заданию бывшего российского сенатора Александра Торшина через лоббистскую Национальную стрелковую организацию США, пыталась продвинуть двусторонние отношения между Москвой и Вашингтоном.

Адвокаты россиянки в свою очередь, называют ее наивной студенткой, которая учась в местном университета по специальности "международные отношения" лишь рассказывала своим знакомым о необходимости улучшить отношения России и Америки, но не собиралась развивать эту идею скрытым образом от имени официальных лиц РФ.

Незадолго до завершения предварительных слушаний по делу стороны заявили о том, что рассматривают вариант заключения сделки, согласно которой Бутина признает себя виновной в сговоре по нарушению американского закона об иностранных агентах. В этом случае ей грозит 5 лет заключения, а не 15, как изначально.