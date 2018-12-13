Тема:

Задержание Марии Бутиной 1 час назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
13 декабря 201819:48

Мария Бутина признала вину

Россиянка Мария Бутина в суде признала свою вину в участии в сговоре с целью нанести вред США.

Как передает РИА Новости, она ответила утвердительно на вопрос судьи о том, что в 2015-2018 годах вела враждебную Штатам деятельность, вступив в сговор с группой лиц.

Бутина была задержана, а затем и арестована в США летом 2018 года по обвинению в том, что она не зарегистрировалась в Минюсте страны в качестве иностранного агента. Также ей инкриминировали то, что она, действуя якобы по заданию бывшего российского сенатора Александра Торшина через лоббистскую Национальную стрелковую организацию США, пыталась продвинуть двусторонние отношения между Москвой и Вашингтоном.

Адвокаты россиянки в свою очередь, называют ее наивной студенткой, которая учась в местном университета по специальности "международные отношения" лишь рассказывала своим знакомым о необходимости улучшить отношения России и Америки, но не собиралась развивать эту идею скрытым образом от имени официальных лиц РФ.

Незадолго до завершения предварительных слушаний по делу стороны заявили о том, что рассматривают вариант заключения сделки, согласно которой Бутина признает себя виновной в сговоре по нарушению американского закона об иностранных агентах. В этом случае ей грозит 5 лет заключения, а не 15, как изначально.

Ранее по теме

Сейчас

19:31

Мария Бутина признала вину

17:35

Прах Битова захоронят 22 декабря в Петербурге

17:06

Дальний Восток поменял столицу

14:33

Число жертв теракта в Страсбурге увеличилось до трех

14:10

Украинский Центризбирком прекратил сотрудничать с ЦИК России

13:20

Россия выдворяет словацкого военного атташе

10:40

Южная Осетия обесточена второй раз за сутки

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Мария Бутина признала вину

Мария Бутина признала вину

1 час назад
Дальний Восток поменял столицу

Дальний Восток поменял столицу

3 часа назад
Путин: искусство вне политики

Путин: искусство вне политики

2 часа назад
СМИ: страсбургский стрелок "мстил за своих мертвых братьев в Сирии"

СМИ: страсбургский стрелок "мстил за своих мертвых братьев в Сирии"

1 час назад
Столицу накрыл снегопад: наибольшее количество осадков ожидают в вечерние часы

Столицу накрыл снегопад: наибольшее количество осадков ожидают в вечерние часы

3 часа назад
Певец Александр Ермак сядет на 12 лет за убийство

Певец Александр Ермак сядет на 12 лет за убийство

3 часа назад
10 самых популярных поисковых запросов в Google в 2018 году

10 самых популярных поисковых запросов в Google в 2018 году

9 часов назад
Нужна помощь: Зарину Ахметянову спасет операция на сердце

Нужна помощь: Зарину Ахметянову спасет операция на сердце

10.12.2018 08:30
Лица с рекламы 1990-х: что с ними стало

Лица с рекламы 1990-х: что с ними стало

3 часа назад
"Моссад" ищет вас, если вы найдете его

"Моссад" ищет вас, если вы найдете его

4 часа назад
Дмитрий Киселев готов дать работу журналистке, которую хотят депортировать на Украину

Дмитрий Киселев готов дать работу журналистке, которую хотят депортировать на Украину

4 часа назад
Тутта Ларсен в одночасье потеряла мужа, ребенка и чудом выжила сама

Тутта Ларсен в одночасье потеряла мужа, ребенка и чудом выжила сама

7 часов назад
В Благовещенске сделали перевязку скотчем вместо пластыря

В Благовещенске сделали перевязку скотчем вместо пластыря

3 часа назад
Прокуратура Австрии: русских биатлонистов подозревают в мошенничестве

Прокуратура Австрии: русских биатлонистов подозревают в мошенничестве

6 часов назад
"Ты - КиберкOMENтатор": финал в студии "Е" и розыгрыш билетов

"Ты - КиберкOMENтатор": финал в студии "Е" и розыгрыш билетов

6 часов назад
Прокуратура нашла серьезные нарушения в деле Кокорина и Мамаева

Прокуратура нашла серьезные нарушения в деле Кокорина и Мамаева

10 минут назад
Модные итоги: 10 самых ярких выходов на красную дорожку-2018

Модные итоги: 10 самых ярких выходов на красную дорожку-2018

52 минуты назад
Болтон - Путину: встреча с Трампом или корабли

Болтон - Путину: встреча с Трампом или корабли

1 час назад
Из зимы в лето: как подготовить организм к резкой смене климата

Из зимы в лето: как подготовить организм к резкой смене климата

1 час назад
В Индиане убит подросток, устроивший стрельбу в школе

В Индиане убит подросток, устроивший стрельбу в школе

1 час назад
Шоссе в Германии перекрыли из-за "дождя" из купюр

Шоссе в Германии перекрыли из-за "дождя" из купюр

2 часа назад
В Польше задержали россиянина за терроризм

В Польше задержали россиянина за терроризм

2 часа назад
iPhone покажется дешевым: раскрыта цена следующего флагмана Samsung

iPhone покажется дешевым: раскрыта цена следующего флагмана Samsung

2 часа назад
Прах Битова захоронят 22 декабря в Петербурге

Прах Битова захоронят 22 декабря в Петербурге

3 часа назад
"Плотоядный" беспилотник создан в России

"Плотоядный" беспилотник создан в России

3 часа назад
В кубанском лицее заболели разными болезнями сразу 280 учеников

В кубанском лицее заболели разными болезнями сразу 280 учеников

4 часа назад
Путин признался, что не был готов к предложению Ельцина

Путин признался, что не был готов к предложению Ельцина

4 часа назад
Права можно будет оставить дома: ГИБДД распознает водителя по лицу

Права можно будет оставить дома: ГИБДД распознает водителя по лицу

5 часов назад
"Спартак" наказан за выкрики в адрес Гильерме

"Спартак" наказан за выкрики в адрес Гильерме

5 часов назад
Модель Валерию Соколову разыскивают после двух ДТП в Подмосковье

Модель Валерию Соколову разыскивают после двух ДТП в Подмосковье

5 часов назад
Греф: я могу взять бонусы любого банка и показать, как вас обманывают

Греф: я могу взять бонусы любого банка и показать, как вас обманывают

6 часов назад
На Ямале трехлетний мальчик погиб в стиральной машине

На Ямале трехлетний мальчик погиб в стиральной машине

6 часов назад
В ночь на 14 декабря с неба прилетят Геминиды, но в Москве их вряд ли увидят

В ночь на 14 декабря с неба прилетят Геминиды, но в Москве их вряд ли увидят

6 часов назад
При крушении поезда в Турции россияне не пострадали

При крушении поезда в Турции россияне не пострадали

6 часов назад
Пробами из дыры "Союза" займутся в ФСБ

Пробами из дыры "Союза" займутся в ФСБ

6 часов назад
Украинский Центризбирком прекратил сотрудничать с ЦИК России

Украинский Центризбирком прекратил сотрудничать с ЦИК России

6 часов назад
Медитация поможет понять, что люди чувствуют после смерти

Медитация поможет понять, что люди чувствуют после смерти

7 часов назад
Финансисты ИГ собирали деньги на "рытье колодцев в Африке"

Финансисты ИГ собирали деньги на "рытье колодцев в Африке"

7 часов назад
Россия выдворяет словацкого военного атташе

Россия выдворяет словацкого военного атташе

7 часов назад
МИД РФ: остановка "Северного потока-2" - это безумие

МИД РФ: остановка "Северного потока-2" - это безумие

7 часов назад
Aston Martin построил 1000-сильный мотор V12 c ресурсом "Жигулей"

Aston Martin построил 1000-сильный мотор V12 c ресурсом "Жигулей"

8 часов назад
Кадыров: на меня смотрели в бинокль - с бородой, плохо говорит по-русски, вчерашний воин

Кадыров: на меня смотрели в бинокль - с бородой, плохо говорит по-русски, вчерашний воин

8 часов назад
Край за Байкалом: шесть тысяч километров от Москвы

Край за Байкалом: шесть тысяч километров от Москвы

8 часов назад
Парковка в Москве больше недели будет бесплатной (даже там, где по 380 руб)

Парковка в Москве больше недели будет бесплатной (даже там, где по 380 руб)

9 часов назад
Мужчина, тело которого нашли в Театре сатиры, работал там электриком

Мужчина, тело которого нашли в Театре сатиры, работал там электриком

9 часов назад
Падение истребителя Hawker Hunter на Гавайях сняли на видео

Падение истребителя Hawker Hunter на Гавайях сняли на видео

9 часов назад
Пользователь Интернета узнал рост миньонов и ужаснулся

Пользователь Интернета узнал рост миньонов и ужаснулся

10 часов назад
МИД РФ: с Бутиной в США обращаются как с террористкой

МИД РФ: с Бутиной в США обращаются как с террористкой

10 часов назад
Владельцы Покемонов наконец-то могут сразиться друг с другом

Владельцы Покемонов наконец-то могут сразиться друг с другом

10 часов назад
ГИБДД больше не будет менять ПДД. Потому что "всех замучили и запутали"

ГИБДД больше не будет менять ПДД. Потому что "всех замучили и запутали"

10 часов назад
Австрийская полиция допросит российских биатлонистов

Австрийская полиция допросит российских биатлонистов

10 часов назад
Битва с недостроем: решат ли новые правила продажи жилья проблемы обманутых дольщиков

Битва с недостроем: решат ли новые правила продажи жилья проблемы обманутых дольщиков

11 часов назад
200 – за, 117 – против: Мэй с трудом сохранила пост премьера

200 – за, 117 – против: Мэй с трудом сохранила пост премьера

12 часов назад
Убить за квартиру. Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

Убить за квартиру. Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

11.12.2018 11:55