На открытом уроке форума "Проектория" Путин процитировал "Интернационал"
Надо как можно раньше принять ключевое решение в жизни — об этом Владимир Путин говорил сегодня с российскими школьниками. И объясняя почему это важно рассказал, как он сначала был не очень готов к работе президентом. Все происходило на открытом уроке, на форуме "Проектория" во время очень насыщенной поездки главы государства в Ярославль. Около часа назад закончилась встреча президента с театральными деятелями. О ней чуть позже. Сначала — открытый урок.
Сферы самые разные. От медицинских технологий до космических кораблей. На форум приехали и школьники, и учителя. В каждой группе, словно в лаборатории идёт работа над проектами, кипят дискуссии. Главное, что каждый смог определиться с выбором профессии. И заранее понимал, на какие предметы делать упор.
За открытым уроком в Ярославле следят в тысячах школ по всей стране. 21 век — время титанических изменений, — подчёркивает Владимир Путин. Чтобы не отстать на глобальном рынке, вдвойне важно сохранять и развивать прорывные технологии.
"Если у нас есть мозги, если мы в состоянии их грамотно применить, то это означает, что мы сохраним лидерство в таких отраслях, скажем как космос, ядерная энергетика, материаловедение и многое другое, и приобретем новые. И не просто впрыгнем в последний вагон уходящего поезда, связанного с этой технологической революцией, а мы будем одними из лидеров", — рассказал Путин.
Разговор заходит о том, как важно в юности не ошибиться с выбором профессии.
"Если бы вы сегодня выбирали профессию и сталкивались с жизненным выбором кем стать?" – задали вопрос главе государства.
"Я долго выбирал свою профессию. Я доволен своим выбором. Если сказать, что меня особенно захватывает из всего, что сегодня происходит, это, конечно, генетика и искусственный интеллект", — отметил президент.
Выбор профессиональной стези всегда требует особой ответственности. Тем более если речь идёт о высших государственных должностях.
"Человек, когда выбирает такой вид деятельности, он должен для себя решить основную задачу — готов ли он свою жизнь или, во всяком случае, значительную часть своей жизни полностью посвятить тому делу, которое он избрал. Это первое. И второе, как у врача должно быть, правило у них есть такое "не навреди", — подчеркнул глава государства.
Многие школьники по всей стране, следя за дискуссией, наверняка задаются вопросом: под силу ли вообще пробиться, особенно из глубинки и в полной мере раскрыть свой талант? Но ведь таких примеров — подчас хрестоматийных — немало.
"Каждый человек должен понимать, что 90% его личного успеха будет зависеть от него лично. Всё думаем, а вот там добрый дядя нам должен что-то принести. Но лучше вспомнить, наверное, революционные песни большевистские — никто нам не поможет, "не Бог, не царь и не герой", нужно своей собственной рукой все это делать. У Ломоносова, как известно, в семье были рыбаки в основном, ну отчасти коммерцией занимались. Он пришел в Петербург и стал выдающимся мировым ученым. Нужно ориентироваться на такие примеры", — рассказал руководитель страны.
Многие изобретатели как раз и съехались в Ярославль, чтобы представить свои разработки. Вот, например, легкий многофункциональный самолёт.
"Этот самолет почти на 100% состоит из композитного материала. У него фюзеляж выполнен из углепластика", — пояснил Сергей Горобец, студент первого курса Московского авиационного института.
А так выглядит уменьшенная модель робота, который предназначен для сбора и сортировки мусора.
Не менее увлечены школьники из Нижнего Новгорода. Одиннадцатилетний Ярослав Баканов готов часами рассказывать о поездах: "Я бы хотел стать машинистом. Мне все здесь нравится. Детская железная дорога стала для меня настоящим билетом в будущее".
"Россия в будущем должна быть представлена такими яркими людьми, как вы, с вашими достижениями и с успехами в той сфере деятельности, которую вы для себя выберите. Вы знаете, когда первый президент России Борис Николаевич Ельцин вызвал меня к себе и сказал: хочу представить вашу кандидатуру в Госдуму, чтобы вы были премьером, а потом буду предлагать вам идти на выборы президента. Вы согласны? Я ему сказал — нет. Он очень удивился. Он такой был человек своеобразный: "Почему это?" Я ему говорю: Борис Николаевич, я не готов. А я уже был большой мальчик, понимаете. И уже достаточно большое время проработал в различных государственных структурах властных. Я хочу вам пожелать, чтобы вы были готовы, как можно раньше принять ключевое решение в вашей жизни", — сказал президент.
Бесспорно, многие задумываются о том, чтобы открыть собственное дело. Или представляют себя во главе крупной компании. Но бизнес — это не просто личный финансовый успех. У ответственных предпринимателей — совсем иные горизонты.
"Известные у нас есть примеры. Крымский мост строят, это же бизнес-проект, но этот проект нужный стране. Или вот недавно я встречался с руководителем металлургического комбината Магнитки. Была закрытая встреча. Главный собственник компании Виктор Филиппович пришел ко мне для того, чтобы рассказать, как развивается компания, сколько миллиардов они вложили в последнее время. Он мог бы в карман рассовать, распихать все по карманам собственников в качестве дивидендов. Нет. Сколько миллиардов они затратили на то, чтобы уменьшить выбросы в атмосферу. Сколько миллиардов они затратили на то, чтобы создать новые рабочие места. И только в этом случае, если ты создаешь продукт и результат, тот, который остается навсегда и надолго, делает тебя счастливым человеком. Только тогда ты можешь понять, что истратил жизнь не напрасно, а не просто, извините меня за моветон, бабки заколачивал, неизвестно, куда их деть потом", — отметил Путин.
Но какие бы ни возникали проекты и как бы ни менялись технологии, во все времена главными останутся поистине человеческие черты — способность сострадать, желание помочь. Такими качествами обладают те, кто работает в благотворительном фонде помощи хосписам "Вера". Но очень часто требуется участие государства.
"Я знаю, вы ставили проблему допуска лекарственных препаратов, обезболивающих для детей", — сказал президент.
"Для меня прямо беда, что куча денег было выделено и еще будет выделено. Они выделены на то, чтобы что-то купить, в том числе обезболивание. А обезболивание не назначается не потому, что его нет в аптеках, а потому, что его не назначают врачи. Потому, что врачи недообучены с одной стороны, а с другой стороны потому, что любая ошибка в процедуре выписывания, назначения, хранении, списывании — это уголовная ответственность", — рассказала Нюта Федермессер, директор центра паллиативной медицины департамента здравоохранения Москвы.
"Вам спасибо за то, что вы с душой с такой так занимаетесь. Давайте поговорим конкретно по каждому разделу", — рассказал Путин.
Ещё один разговор — с руководителем Ярославской области — заходит о сохранении и развитии промышленного потенциала региона: "Как идет работа, что удалось сделать, что вы считаете наиболее важно на ближайшую перспективу?"
"Нам удалось на протяжении этих двух лет восстановить производство в трех крупнейших предприятиях нашего региона. Сейчас эти предприятия функционируют, что самое важное, сохранены трудовые коллективы, и они обеспечены заказами", — ответил Дмитрий Миронов, губернатор Ярославской области.
И возможно многие перспективные разработки, которые изобретатели привезли на форум "Проектория", найдут применение и в Ярославской области.
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